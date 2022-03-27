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Синоптик сообщил, что в Москве в середине мая начнется «опасное» солнце

Юлия Курганова

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Синоптик сообщил, что в Москве в середине мая начнется «опасное» солнце
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Период, когда солнце выделяет опасный уровень ультрафиолета, начнется в середине мая. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В конце марта и в апреле от солнца можно получать удовольствие, ультрафиолет не опасен. Наоборот, вот сейчас детей нужно выводить, малышей, младенцев, подставлять солнцу, потому что именно сейчас ультрафиолет в том диапазоне, который способствует выработке витамина D. Это очень важно. Начинается опасный период ультрафиолета где-то с середины мая в Москве, — сообщил он.

По словам синоптика, если значение индекса ультрафиолета превышает 4 единицы, то это предупреждение о том, что в полуденные часы на солнце находиться опасно. Вильфанд напомнил, что опасная доля ультрафиолета поражает кожу и слизистую оболочку глаз, передает ТАСС.

Непогода задержится в столице до 29 марта. 27 марта в городе выпадет снег, а порывы ветра станут сильнее — до 20 метров в секунду. Москвичам рекомендуют не выходить на улицу и не укрываться под деревьями от непогоды.

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