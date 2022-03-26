Дождь, снег и сильный ветер: непогода задержится в столице до 29 марта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В субботу, 26 марта, в Москве ожидается дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду.

27 марта в городе выпадет снег, а порывы ветра станут сильнее — до 20 метров в секунду.

Москвичам рекомендуют не выходить на улицу и не укрываться под деревьями от непогоды.

Автомобилистам не стоит нарушать скоростной режим и дистанцию от впереди идущих машин, передали на официальном сайте мэра Москвы.

С субботы, 26 марта, и до вторника, 29 марта, в Москве будет наблюдаться значительное ухудшение погоды. Об этом москвичей предупредил мэр города Сергей Собянин. По его словам, в эти дни в столице ожидаются дождь и снег. Также возможны сильные порывы ветра.

Столичные службы начали работать в режиме повышенной готовности в преддверии непогоды. Об этом в субботу, 26 марта, сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы. Так, службы непрерывно проверяют состояние улиц и дорог, а также проводят работы в соответствии с погодными условиями согласно регламенту.

В тех местах, где может скапливаться вода, дежурят бригады и специальная техника ГУП «Мосводосток».