Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичные службы начали работать в режиме повышенной готовности в преддверии непогоды. Об этом в субботу, 26 марта, сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Так, службы непрерывно проверяют состояние улиц и дорог, а также проводят работы в соответствии с погодными условиями согласно регламенту.

В тех местах, где может скапливаться вода, дежурят бригады и специальная техника ГУП «Мосводосток».

В случае внештатных ситуаций к оперативному реагированию готовы 1,5 тысячи аварийных бригад.

Под особым контролем служб находятся важные объекты инфраструктуры, которые отвечают за жизнеобеспечение москвичей.

С субботы, 26 марта, и до вторника, 29 марта, в Москве будет наблюдаться значительное ухудшение погоды. Об этом москвичей предупредил мэр города Сергей Собянин. По его словам, в эти дни в столице ожидаются такие осадки, как дождь и снег. Также возможны сильные порывы ветра.

В субботу, 26 марта, столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями временами ожидается дождь. Максимальная температура воздуха в российской столице составит плюс семь–девять градусов.