Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Полина Долганова

Город
Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичные службы начали работать в режиме повышенной готовности в преддверии непогоды. Об этом в субботу, 26 марта, сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Так, службы непрерывно проверяют состояние улиц и дорог, а также проводят работы в соответствии с погодными условиями согласно регламенту.

В тех местах, где может скапливаться вода, дежурят бригады и специальная техника ГУП «Мосводосток».

В случае внештатных ситуаций к оперативному реагированию готовы 1,5 тысячи аварийных бригад.

Под особым контролем служб находятся важные объекты инфраструктуры, которые отвечают за жизнеобеспечение москвичей.

С субботы, 26 марта, и до вторника, 29 марта, в Москве будет наблюдаться значительное ухудшение погоды. Об этом москвичей предупредил мэр города Сергей Собянин. По его словам, в эти дни в столице ожидаются такие осадки, как дождь и снег. Также возможны сильные порывы ветра.

В субботу, 26 марта, столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями временами ожидается дождь. Максимальная температура воздуха в российской столице составит плюс семь–девять градусов.

Читайте также:
Прогнозы Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте