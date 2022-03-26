Синоптики предупредили москвичей о ненастной и ветреной погоде 26 марта

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В субботу, 26 марта, столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями временами ожидается дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс семь–девять градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне четырех–девяти градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 6–11 метров в секунду, местами с порывами 13-18 метров в секунд. Атмосферное давление в середине дня составит 732 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 75 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что субботний день в столичном регионе пройдет при ненастной погоде. Ветер западных румбов усилится, облачные поля принесут с собою дожди, резкое падение атмосферного давления и дефицит кислорода в приземном слое воздуха на общем фоне сформируют неблагоприятные внешние условия для метеозависимых людей.

Необходимо усилить внимание к своему самочувствию, ограничить активную физическую нагрузку, при имеющихся хронических заболеваниях рекомендуется заранее принять лекарственные препараты рекомендованные врачом.

В субботу, 26 марта, в столичном регионе ожидаются мокрый снег с дождем и усиление ветра — с порывами до 20 метров в секунду. Автомобилистам рекомендуется снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств.