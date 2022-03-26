Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптики предупредили москвичей о ненастной и ветреной погоде 26 марта

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили москвичей о ненастной и ветреной погоде 26 марта
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В субботу, 26 марта, столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями временами ожидается дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс семь–девять градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне четырех–девяти градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 6–11 метров в секунду, местами с порывами 13-18 метров в секунд. Атмосферное давление в середине дня составит 732 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 75 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что субботний день в столичном регионе пройдет при ненастной погоде. Ветер западных румбов усилится, облачные поля принесут с собою дожди, резкое падение атмосферного давления и дефицит кислорода в приземном слое воздуха на общем фоне сформируют неблагоприятные внешние условия для метеозависимых людей.

Необходимо усилить внимание к своему самочувствию, ограничить активную физическую нагрузку, при имеющихся хронических заболеваниях рекомендуется заранее принять лекарственные препараты рекомендованные врачом.

В субботу, 26 марта, в столичном регионе ожидаются мокрый снег с дождем и усиление ветра — с порывами до 20 метров в секунду. Автомобилистам рекомендуется снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Читайте также:
синоптики Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте