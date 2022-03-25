Столичное МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и ветре с порывами до 20 метров в секунду

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В субботу, 26 марта, в столичном регионе ожидаются мокрый снег с дождем и усиление ветра — с порывами до 20 метров в секунду. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по столице.

Уточняется, что автомобилистам рекомендуется снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также в пресс-службе ведомства рекомендуют пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

— С 11:00 26 марта с сохранением до конца суток в Москве ожидаются усиление ветра — с порывами до 15–20 метров в секунду, осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, — говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба МЧС по Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в столице в ближайшие выходные погодные условия резко изменятся. По его словам, после теплой весенней погоды снова придет зима.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в Москве произойдет резкое изменение погоды из-за надвигающегося циклона. По словам специалиста, характер погоды резко изменится, так как с северо-запада приближается огромный циклонический вихрь.