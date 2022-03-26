Собянин предупредил москвичей о непогоде в ближайшие дни

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

С субботы, 26 марта, и до вторника, 29 марта, в Москве будет наблюдаться значительное ухудшение погоды. Об этом москвичей предупредил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, в эти дни в столице ожидаются такие осадки, как дождь и снег. Также возможны сильные порывы ветра.

— Берегите себя, будьте осторожны, — подытожил глава города в своем Telegram-канале.

В субботу, 26 марта, столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями временами ожидается дождь. Максимальная температура воздуха в российской столице составит плюс семь–девять градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне четырех–девяти градусов тепла. Ветер будет дуть западный со скоростью 6–11 метров в секунду, местами с порывами до 13–18 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в столице в ближайшие выходные погодные условия резко изменятся. По его словам, после теплой весенней погоды снова придет зима.