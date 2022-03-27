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В Брюсселе прошел митинг против русофобии и притеснения русскоговорящих людей в Бельгии и странах Евросоюза. Акция состоялась в Европейском квартале перед зданием Еврокомиссии. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 27 марта.

— Я считаю необходимым осудить все акты русофобии в Бельгии и в Европе. Права русскоязычного сообщества, живущего в Европе, нарушаются. Базовые документы Евросоюза не допускают преследования человека по признакам расы, вероисповедания, происхождения, языка и другим. Но мы видим, что сегодня эти принципы сплошь и рядом не соблюдаются в отношении русскоязычного населения, — заявил ТАСС организатор митинга, гражданский активист Жан-Франсуа Девру.

Акция собрала около 50 человек. Она была разрешена городскими властями и проходила под защитой полиции. В ходе митинга, по решению организаторов, отсутствовали флаги и политические лозунги, в целях подчеркнуть гуманитарный характер.

На митинг пришли выходцы из России, Осетии, Молдавии. Они рассказали журналистам про увольнения с работы, необходимость смены школы и места жительства из-за травли, несправедливом отношении чиновников и отказах полиции принимать заявления. Они отметили, что местные чиновники и учителя, на фоне прибывающих в страну украинских беженцев, часто прибегают к помощи русских жителей Бельгии. Большинство беженцев не владеют ни французским, ни нидерландским языками, являющимися в Бельгии государственными.

19 марта директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов заявил, что борьба со всем русским, которая буквально захлестнула Европу, стала граничить с настоящим расизмом.