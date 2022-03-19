МИД России обвинил Европу в расизме ко всему русскому

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Борьба со всем русским, которая буквально захлестнула Европу, стала граничить с настоящим расизмом. Такое мнение высказал директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

Он указал на события, происходящие в Италии.

— Рассчитываем, что в Риме, как и в других европейских столицах, придут в себя, вспомнят об интересах своих народов. А захлестнувшая их борьба со всем русским, которая граничит с откровенным расизмом, уступит место взвешенным шагам, — сказал дипломат корреспонденту РИА Новости.

Он отметил, что итальянские власти мгновенно забыли о действующих соглашениях, особом характере связей с Москвой и успешном опыте сотрудничества, вместо этого они присоединились к «остервенелой русофобской кампании».

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус отказался возвращать российскую медаль Пушкина, которую он получил в 2007 году. Его призвали к этому на фоне ситуации на Украине. Он отметил, что отвергает существующую сегодня «дешевую» русофобию и отрицание русской культуры.