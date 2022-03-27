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Распространение коронавируса в мире уменьшилось впервые с начала весны

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Распространение коронавируса в мире уменьшилось впервые с начала весны
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Впервые с начала марта в мире наблюдается уменьшение случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, на этой неделе было выявлено 10,9 млн случаев — на 15 процентов меньше, чем за предыдущую неделю.

Отмечается, что темпы распространения вируса уменьшились в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а в Японии заболеваемость опустилась в полтора раза, во Вьетнаме — вдвое.

— При этом вновь начался рост в странах Европы — во Франции теперь в сутки регистрируют уже около 140 тысяч новых случаев, в Великобритании — около 95 тысяч, в Италии — свыше 75 тысяч, — передает ТАСС.

На сегодняшний день больше всего случаев выявляют в Южной Корее — в среднем же в стране в сутки регистрируют около 350 тысяч.

Однако подчеркивается, что в мире за неделю выросла почти на четверть смертность в мире.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко ранее заявил, что мутированный вариант COVID-19 ВА.2 может вытеснить имеющиеся штаммы болезни, а заразиться им могут даже те, кто уже переболел. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, приведет ли новая мутация к новой волне пандемии.

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