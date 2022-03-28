Специалист перечислила людей, которые находятся в риске «весеннего обострения»

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В весенний период некоторые люди могут находиться в риске «обострения». Это явление — следствие того, что после зимы истощается организм. Об этом рассказала врач-психотерапевт, врач-физиотерапевт «СМ-Клиника» Наталья Грязнова.

«Весеннее обострение» — это неофициальный термин, применимый к развитию пограничных состояний, обусловленных сезонностью, отметила она.

— В течение зимы у многих людей, как правило, организм истощается вследствие нехватки витаминов, недостатка солнечного света, замедления обмена веществ, усиленной выработки так называемого гормона стресса — кортизола, снижения уровня нейромедиаторов, — рассказала специалист газете «Известия».

А вот весной под воздействием ультрафиолета у человека обменные процессы начинают ускоряться. Так, у людей, которые имеют психические или физические патологии, зачастую происходит их обострение.

В зоне риска — люди с эмоциональной неустойчивостью, невротическим расстройствами, гормональным дисбалансом. Также в этот период ухудшение состояния подвержены люди, которые испытывают панические атаки. Кроме этого, наиболее подвержены этому холерики и меланхолики.

— Симптомами того, что организм истощен, становятся дневная сонливость, ночная бессонница, частые простудные заболевания. В той или иной степени эти проблемы затрагивают трудоголиков и перфекционистов, — подчеркнула врач.

С приходом весны у некоторых людей возникают биполярные и депрессивные расстройства, сопровождающиеся маниакальными состояниями и навязчивыми идеями. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил психотерапевт Владимир Снигур.