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Эксперт рассказала, как связаны бессонница и переедание

Виктория Храменкова

Общество
Эксперт рассказала, как связаны бессонница и переедание
Фото: Pixabay / Sammy-Williams

Невролог-сомнолог Елена Царева рассказала о том, что на сон человека может влиять масса различных факторов. Так, например, питание.

— Если человек ест на ночь много или пьет кофе и чай, содержащие кофеин, он увеличивает риск бессонницы. А это, в свою очередь, ведет к новому перееданию, — считает эксперт.

Она объяснила это тем, что бессонная ночь нередко может вызвать желание поесть чего-то вредного. Не утром, когда гормон кортизол должен быть высокий, чтобы мы проснулись, а именно к вечеру — пик смещается и человек хочет есть мучное, жирное и сладкое.

Чаще всего с такой проблемой сталкиваются «совы». Кроме этого, этот тип людей больше подвержен гипертонии, набору лишнего веса и бессоннице.

— Существует и синдром «ночной еды», когда поздним вечером человек принимает больше четверти дневного рациона. Это может быть связано как с вынужденными условиями, так и со стрессом, — передает радио Sputnik слова невролога.

Ранее врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, что нужно делать при первых признаках деменции. По его словам, существуют препараты, уменьшающие проявление деменции, есть ноотропы, которые немного скорректируют развитие болезни. Они помогут снизить возбудимость и депрессивные расстройства.

Также главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Владимир Ковальзон рассказал, что храп может привести к инсульту, если его не лечить. По его словам, усугубить ситуацию может неправильная поза во сне.

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