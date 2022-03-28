Эксперт рассказала, как связаны бессонница и переедание

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Невролог-сомнолог Елена Царева рассказала о том, что на сон человека может влиять масса различных факторов. Так, например, питание.

— Если человек ест на ночь много или пьет кофе и чай, содержащие кофеин, он увеличивает риск бессонницы. А это, в свою очередь, ведет к новому перееданию, — считает эксперт.

Она объяснила это тем, что бессонная ночь нередко может вызвать желание поесть чего-то вредного. Не утром, когда гормон кортизол должен быть высокий, чтобы мы проснулись, а именно к вечеру — пик смещается и человек хочет есть мучное, жирное и сладкое.

Чаще всего с такой проблемой сталкиваются «совы». Кроме этого, этот тип людей больше подвержен гипертонии, набору лишнего веса и бессоннице.

— Существует и синдром «ночной еды», когда поздним вечером человек принимает больше четверти дневного рациона. Это может быть связано как с вынужденными условиями, так и со стрессом, — передает радио Sputnik слова невролога.

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