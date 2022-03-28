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Эксперт: Цены на бумагу смогут вернуться к прежним уровням

Виктория Храменкова

Общество
Эксперт: Цены на бумагу смогут вернуться к прежним уровням
Фото: pixabay.com

Гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков сообщил, что рост цен и дефицит офисной бумаги связаны с нарушением баланса спроса и предложения. Кроме этого, повлияло нарушение производственных цепочек.

Специалист рассказал, что из-за западных санкций производство Светогорский ЦБК, которое расположено в Ленинградской области, потеряло возможность использовать импортные химические реактивы. Из-за этого было приостановлено производство бумаги.

— В течение двух-трех недель распродавались складские запасы, а также были попытки наладить собственное производство бумаги аналогичного качества. Если эксперимент окажется удачным, цены смогут вернуться к прежним уровням, — считает Федяков, передает агентство «Прайм».

23 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что проверит производителей бумажной продукции в связи с ростом цен на товар.

До этого сообщалось, что ретейлер «Технопарк-Центр» зафиксировал цены на уровне февраля 2022 года на ряд товаров в результате вмешательства ФАС. Регулятор, как уточняется, обратил внимание компании на недопустимость необоснованного повышения цен. Инициатива по фиксации цен на ряд товаров является добровольной.

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