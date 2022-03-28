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Врач объяснила, почему может закладывать уши

Виктория Храменкова

Общество
Врач объяснила, почему может закладывать уши
Фото: pexels.com / Ksenia Chernaya

Лор-хирург, кандидат медицинских наук Наталия Сергеева поделилась, что чаще всего у человека может закладывать уши из-за простуды. Однако существует ряд факторов, которые могут давать аналогичные последствия.

Так, например, во время авиаперелетов или при нырянии. В таком случае неприятное ощущение не является признаком болезни, и человек может сам от него избавиться.

— Если заложенность связана с простудным заболеванием, например, когда у человека насморк, что чаще всего и бывает, тогда заложенность развивается на фоне отека в носу, отека в носоглотке, где находится устье слуховой трубы, — рассказала специалист в интервью радио Sputnik.

Также она напомнила, что функцией слуховой труды является выравнивание давления в среднем ухе. На фоне перелетов или ныряния слуховая труба не справляется с выравниванием давления, и возникает временное состояние заложенности, также как и во время болезни.

— Люди, которые знают о такой особенности, могут брать с собой сосудосуживающий спрей и забрызгивать его в нос перед полетом, — посоветовала Сергеева.

Также иногда заложенность уха является симптомом развивающейся тугоухости. Заболевание можно вылечить только на ранней стадии.

В конце февраля лор-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, какие заболевания чаще всего возникают после коронавирусной инфекции и как предупредить серьезное воспаление.

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