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Секс и переедание: кардиологи назвали семь неочевидных причин инфаркта

Георгий Соланович

Общество
Секс и переедание: кардиологи назвали семь неочевидных причин инфаркта
Фото: Pexels

Инфаркт может постичь любого человека, причем зачастую это происходит внезапно. Кардиологи назвали семь неочевидных причин закупоривания артерий.

Так, утром организм человека в усиленном режиме вырабатывает гормоны, что увеличивает нагрузку на сердце. Из-за этого раннее пробуждение может стать причиной сердечного приступа.

Вторая неочевидная причина — стресс, поэтому инфаркт у человека может случиться даже спустя несколько лет после неприятной ситуации. Самая необычная причина — половая близость, так как секс сильно нагружает сердце.

Кроме того, риск приступа сильно увеличивается у пациентов, больных ОРВИ, а также у людей, занимающихся спортом. Последние две причины — недосып и обжорство. Кардиологи рекомендуют людям спать не меньше шести часов в день и ни в коем случае не переедать, передает Пятый канал.

25 марта американский диетолог Лорен Манакер рассказала о рецепте овсянки для снижения уровня вредного холестерина. В овсяную кашу она предлагает включать вкусные добавки для борьбы с холестерином: чернику, корицу и грецкие орехи.

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