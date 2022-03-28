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Российский сухогруз подал сигнал бедствия в Черном море

Георгий Соланович

Происшествия
Российский сухогруз подал сигнал бедствия в Черном море
Фото: YouTube

Российский сухогруз «Омский 205» получил пробоину в Черном море и подал сигнал бедствия. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Причина, по которой «Омский» получил пробоину, не называется. На борту судна находились 12 моряков, оно следовало с грузом в Ростов-на-Дону из Турции.

Пострадавший сухогруз взяло на буксир спасательное судно Росморречфлота.

— Первым к теплоходу подошло пограничное судно. Затем спасательное судно Росморречфлота «Спасатель Демидов» взяло его на буксир. Сейчас ведется постоянная откачка воды, работают насосы. Идет борьба за живучесть, — говорится в сообщении.

«Омский 205» будет отбуксирован в район убежища, поселок Героевское в районе Керчи, передает РИА Новости.

3 февраля промысловый корабль МРБ-1633 получил пробоину в Баренцевом море рядом с Мурманской областью. Инцидент произошел на расстоянии 200 метров от береговой линии. Четыре человека из состава экипажа оказались на скалах, местоположение еще одного моряка неизвестно.

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