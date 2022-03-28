Премьер-министр Израиля заразился коронавирусом

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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заразился коронавирусом. Об этом в понедельник, 28 марта сообщили в канцелярии главы правительства.

Беннет чувствует себя хорошо и будет выполнять свои обязанности из дома. В понедельник премьер должен присутствовать на заседании в связи с произошедшими в последние дни терактами, передает РИА Новости.

Кроме того, COVID-19 был выявлен у одного из помощников премьера.

В Израиле выявлены случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «стелс-омикрон», носителями которого оказались двое пассажиров, вернувшихся из-за границы. У прилетевших были легкие симптомы — головная боль и лихорадка. Результаты тестов показали наличие обновленного варианта инфекции.

В свою очередь министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что мутированный вариант COVID-19 ВА.2 может вытеснить имеющиеся штаммы болезни, а заразиться им могут даже переболевшие. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, приведет ли новая мутация к новой волне пандемии.

По мнению врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, оснований для паники в связи с риском возникновения новой волны заболеваемости из-за «стелс-омикрона» быть не должно.