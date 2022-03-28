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Москвичам посоветовали воспользоваться общественным транспортом вечером 28 марта

Араз Салехов

Город
Москвичам посоветовали воспользоваться общественным транспортом вечером 28 марта
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Согласно прогнозам, движение в Москве в понедельник, 28 марта, будет затруднено в центре, на Садовом кольце, а также на ТТК и МКАД. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Уточняется, что заторы на дорогах могут возникнуть из-за строительных работ, гололедицы и мелких ДТП.

— Cегодня вечером ожидаем до семи баллов... В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом — так вы точно сэкономите время, — говорится в сообщении.

25 марта в Дептрансе сообщили, что сэкономить время в пути до центра Москвы помогут перехватывающие парковки, где можно оставить машину и воспользоваться общественным транспортом. Сейчас в столице уже 77 таких парковок, к концу 2022 года их планируют открыть еще более десяти — у станций метро и будущего МЦД-3.

Примечательно, что парковка будет бесплатна, если владелец автомобиля совершит не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД, а первая из них будет осуществлена от ближайшей станции.

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