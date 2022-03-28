Собянин представил план мероприятий по стабилизации экономической ситуации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Системная работа по противодействию санкционному давлению продолжается в столице. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в городе выделили средства на помощь тем людям, которые столкнулись с потерей работы, снижением доходов и другими трудными жизненными ситуациями. Также глава города рассказал, что представители власти совместно с бизнес-сообществом сформировали полноценную программу поддержки бизнеса.

Помимо этого, в Москве поддержат строительную отрасль и сферу импортозамещения, уточнил он. В случае необходимости утвержденный план будет дополняться новыми мерами поддержки бизнеса и граждан, отмечается в официальном блоге Собянина.

17 марта мэр сообщил, что столичные предприятия получат дополнительную помощь в виде десяти миллиардов рублей. Средства планируют направить на компенсацию предприятиям процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств, а также на покупку оборудования и реализацию инвестиционных программ.

22 марта Собянин рассказал о выделении дополнительных семи миллиардов рублей на оказание адресной социальной помощи горожанам. Данное решение, как подчеркивается, является частью пакета мер по поддержке граждан в условиях санкционного давления.