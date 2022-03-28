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Автомобиль загорелся на внутренней стороне 57-го километра МКАД

Араз Салехов

Происшествия
Автомобиль загорелся на внутренней стороне 57-го километра МКАД
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 57-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Возгорание автомобиля произошло на внутренней стороне 57-го километра МКАД. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На внутренней стороне 57-го километра МКАД (в районе Молодогвардейской улицы) загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Автомобиль загорелся на внутренней стороне 57-го километра МКАД Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В настоящее время, как уточняется, городские службы выясняют обстоятельства произошедшего.

16 марта в подмосковном городе Лобня произошло возгорание автобуса. Инцидент случился около дома № 3 на Зеленой улице, на конечной остановке. По данным источника «ВМ», пожар мог произойти из-за возникшего короткого замыкания в проводке.

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