Автомобиль загорелся на внутренней стороне 57-го километра МКАД

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 57-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Возгорание автомобиля произошло на внутренней стороне 57-го километра МКАД. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На внутренней стороне 57-го километра МКАД (в районе Молодогвардейской улицы) загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В настоящее время, как уточняется, городские службы выясняют обстоятельства произошедшего.

16 марта в подмосковном городе Лобня произошло возгорание автобуса. Инцидент случился около дома № 3 на Зеленой улице, на конечной остановке. По данным источника «ВМ», пожар мог произойти из-за возникшего короткого замыкания в проводке.