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Дом по реновации передали под заселение на северо-востоке Москвы

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации передали под заселение на северо-востоке Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Молодцова, 33к1 Карта всех событий

Дом по программе реновации передали под заселение в столичном районе Южное Медведково. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил руководитель городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Уточняется, что к переезду в новый дом готовятся 98 семей, проживающих в пятиэтажке на Полярной улице.

— Смотровые ордера выданы жителям дома 4, корпус 1, на Полярной улице. К переезду в новостройку на улице Молодцова (дом 33, корпус 1) приступили 98 семей, — цитирует Левкина официальный сайт мэра Москвы.

Жилой корпус на улице Молодцова четвертый по счету, заселяемый по программе реновации в Южном Медведкове, заключил глава ведомства.

25 марта заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве с 2011 года построили более 31,7 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 12,9 миллиона «квадратов» жилья на территории бывших промзон. По его словам, с 2011 года в границах бывших промзон построили 996 объектов капитального строительства.

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