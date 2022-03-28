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Более 50 свертков с мефедроном изъято у жителя Подмосковья в Рузе

Елена Самойлова

Происшествия
Более 50 свертков с мефедроном изъято у жителя Подмосковья в Рузе
Фото: МВД Медиа

Подмосковные полицейские задержали наркокурьера, который планировал сделать 58 тайников с «синтетикой» на территории Рузского городского округа. Об этом в понедельник, 28 марта, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, недалеко от деревни Вертошино полицейские остановили иномарку, за рулем которой находился 29-летний мужчина. В салоне автомобиля правоохранители обнаружили 58 пакетиков с порошком, телефоны и весы.

Позже проведенная экспертиза показала, что в свертках находился мефедрон массой около 200 граммов. Содержимое остальных пакетиков также отправлено на исследование.

Видео: МВД Медиа

Как рассказал сам задержанный, он должен быть продать наркотики на территории Рузского городского округа.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

— В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении задержанного, будет установлено, причастен ли он к другим наркопреступлениям, — резюмировала Петрова.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Во вторник, 22 марта, стало известно, что подмосковными полицейскими пресечена деятельность лаборатории, производившей десятки килограммов наркотиков в месяц.

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