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Магазины оценили объем запасов техники Apple и Samsung

Георгий Соланович

Экономика
Магазины оценили объем запасов техники Apple и Samsung
Фото: Youtube/Apple

Запасов продукции брендов Apple и Samsung, приостановивших поставки товаров в Россию, хватит на два–три месяца. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили представители магазинов-ретейлеров.

Например, в некоторых крупных сетях уже можно наблюдать дефицит iPhone 11 и 12.

— Мы торгуем оставшимся товаром со склада, iPhone 11 и 12 продаются в России уже несколько лет, их запасы были небольшими. Кроме того, после роста цен стоимость этих моделей оказалась более доступной по сравнению с новыми моделями. Сейчас iPhone 12 Pro Max стоит примерно столько же, сколько и iPhone 13 Pro Max полгода назад, — заявил представитель одного из магазинов.

Примечательно, что по итогам 2021 года первое место по продажам смартфонов в России занял Samsung с долей 32,1 процента. Второе место заняла китайская Xiaomi (29,1 процента), третье — Apple (15,2 процента). По прогнозам экспертов, Samsung после приостановки поставок продукции в РФ может потерять место лидера, передает РБК.

18 марта Apple отказалась от продажи в России нового Mac Studio, iPhone SE и обновленного iPad Air с весенней презентации. 1 марта корпорация объявила о приостановке продаж россиянам своих гаджетов в онлайн-магазине.

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