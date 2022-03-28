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Дореволюционный дом капитально отремонтируют в Мещанском районе

Араз Салехов

Город
Дореволюционный дом капитально отремонтируют в Мещанском районе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Колокольников переулок, 19 Карта всех событий

В Мещанском районе планируют провести капитальный ремонт в трехэтажном жилом доме, построенном до 1917 года. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Председатель ведомства Валерий Леонов уточнил, что данная постройка расположена по адресу Колокольников переулок, дом 19/22, строение 1. Комитет уже согласовал проектную документацию для объекта, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

— В соответствии с заданием на проектирование и проведенным обследованием здания проектными решениями по капитальному ремонту предусмотрен ремонт наружных стен дома, входных групп, и подъездов, а также замена инженерных коммуникаций, — рассказал Леонов.

19 марта сообщалось, что жилой дом № 28 в Гагаринском переулке капитально отремонтируют в 2022 году. Специалисты планируют привести в порядок фасад, крышу и подвальные помещения здания.

Работы начнутся с расчистки фасада, а затем перейдут на поврежденные участки кирпичной кладки и выветрившиеся швы. В конце ремонта планируется полностью оштукатурить фасад дома и покрыть его водоотталкивающей краской.

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