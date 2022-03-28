Путин поручил установить ставку по льготной ипотеке на уровне до 12 процентов

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ установить ставку по льготной ипотеке на уровне до 12 процентов, а также повысить потолок кредита. Об этом сообщается на сайте главы государства.

— Процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам Российской Федерации на покупку жилья на первичном рынке, должна составлять не более 12 процентов годовых на весь срок кредита, а максимальный размер кредита не должен превышать 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, — говорится в поручении.

В документе также уточняется, что для остальных регионов максимальная сумма займа не должна будет превышать шести миллионов рублей.

Кроме того, глава государства поручил обеспечить сохранение льготных условий ипотечной программы для семей с детьми, поддержку программ «Дальневосточная ипотека» и предоставления займов на строительства домов на сельских территориях.

До этого Путин поручил Центробанку РФ, правительству страны и «Газпрому» до 31 марта реализовать комплекс мер по изменению валюты платежей по поставкам газа в страны Евросоюза. Помимо этого, ЦБ и правительство РФ до 31 марта обязаны обеспечить возможность проведения платежей в рублях, а «Газпром» — внести соответствующие корректировки в контракты с потребителями.