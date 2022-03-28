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Путин поручил реализовать меры по переводу оплаты за газ в рубли

Георгий Соланович

Экономика
Путин поручил реализовать меры по переводу оплаты за газ в рубли
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил ЦБ, правительству и Газпрому до 31 марта реализовать комплекс мер по изменению валюты платежей по поставкам газа в страны Запада. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 28 марта.

— Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и публичным акционерным обществом «Газпром» реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль, — говорится в сообщении.

Помимо этого, регулятор и кабмин до 31 марта обязаны обеспечить возможность проведения платежей в рублях, а Газпром — внести соответствующие корректировки в контракты с потребителями.

23 марта президент России Владимир Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.

«ВМ» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования.

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