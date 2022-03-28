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«На плановом осмотре»: Пельш опроверг слухи о своей госпитализации

Анастасия Колоскова

Общество
«На плановом осмотре»: Пельш опроверг слухи о своей госпитализации
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Телеведущий Валдис Пельш прокомментировал слухи о своей госпитализации из-за проблем с сердцем, которые появились в СМИ.

По словам шоумена, его пребывание в лечебном учреждении связано не с госпитализацией, а с плановым осмотром.

— Я не госпитализирован, на плановом осмотре, просто иногда для этого нужно отключить телефон, — цитирует артиста ТАСС.

Телеведущий призвал поклонников не волноваться за состояние его здоровья, заверив, что у него все хорошо.

До этого Пятый канал со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что телеведущего Валдиса Пельша госпитализировали из-за проблем с сердцем. По данным телеканала, Пельш в настоящее время находится в хирургическом отделении в специализированной клинике. У шоумена наблюдается нарушение ритма сердца. Известно, что ранее телеведущий перенес операцию по установке стентов.

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