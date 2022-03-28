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СМИ сообщили о госпитализации Валдиса Пельша

Анастасия Колоскова

Общество
СМИ сообщили о госпитализации Валдиса Пельша
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Телеведущего Валдиса Пельша госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил Пятый канал со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным телеканала, Пельш в настоящее время находится в хирургическом отделении в специализированной клинике. У шоумена наблюдается нарушение ритма сердца. Известно, что ранее телеведущий перенес операцию по установке стентов.

До этого сообщалось, что российский актер Иван Краско, перенесший в прошлом году инсульт, практически ничего не видит. По словам бывшей жены артиста Натальи Вяль, 91-летний Краско буквально на ощупь передвигался по студии ток-шоу, где принимал участие в съемках. После нескольких госпитализаций в настоящее время актер находится дома. Как отметил его директор Вячеслав Смородинов, Краско пребывает в веселом настроении и много шутит. Пока он не планирует возвращаться на сцену, так как ему требуется покой для восстановления после болезни. 16 февраля сообщалось, что народного артиста Краско вновь положили в больницу, 91-летнему актеру резко стало плохо из-за перенесенного летом 2021 года инсульта.

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