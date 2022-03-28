Москвичам рассказали, когда можно будет записать ребенка в первый класс

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С 1 апреля в столице стартует запись в 1-й класс — родители могут подать заявления на официальном сайте мэра Москвы. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в столице качественное образование стало доступным в каждом районе — независимо от места проживания. В связи с этим можно заметить рост числа первоклассников, которые учатся в школах рядом с домом.

— В текущем учебном году 95 процентов родителей выбрали для своих детей школу в своем районе. У каждого ребенка в любой школе есть все возможности для раскрытия своих талантов и способностей. И это не просто слова. Например, если мы посмотрим на результаты наших учеников на олимпиадах, то увидим, что еще десять лет назад победы были единичными, теперь же победители и призеры всероссийской олимпиады есть почти в каждой второй школе Москвы, — цитирует Ракову агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что запись детей в первые классы областных школ начнется в Московской области с 1 апреля. Уточняется, что теперь подать необходимые документы можно, воспользовавшись областным сайтом госуслуг.