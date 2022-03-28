Телефонные мошенники освоили новые методы обмана граждан

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Телефонные мошенники освоили новые методы обмана людей и похищения у них денег. О новых технологиях обмана рассказал депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по информационной политике Антон Горелкин в понедельник, 28 марта.

В своем Telegram-канале депутат опубликовал список способов мошенничества, которые используют злоумышленники в последнее время. Первыми в антирейтинге стали псевдоопросы на злободневные темы.

— В ходе звонка робот интересуется вашим мнением насчет очевидной лжи, которую авторы «опроса» пытаются выдать за чистую монету. Единственная цель таких опросов — информационный террор и внушение страха, — сообщил Горелкин.

На втором месте — «открытие» счета в иностранном банке. Пользователю, посетившему сомнительный сайт, предлагают оформить карту Visa или Mastercard в одном из иностранных банков. Главная цель такого «сайта-воронки», по словам депутата, — вывести жертву на прямое общение с аферистом в мессенджере.

На третьем месте — скам-письма от ФССП (Федеральная служба судебных приставов — прим. «ВМ»). Обманщики рассылают электронные письма с уведомлением о неуплате долга с прикрепленной ссылкой. Горелкин отметил, что переходить по ним ни в коем случае не нужно.

Также депутат выделил одну из самых «молодых» схем обмана на сегодняшний день.

— Эксплуатация новостной повестки телефонными мошенниками. Для вытягивания персональных данных и реквизитов аферисты придумывают новые легенды, связанные с санкциями против России, — пишет он в своем Telegram-канале.

Злоумышленники представляются сотрудниками сотовых компаний, банков и прочих организаций, работающих с финансами.

— Стоит помнить о главном оружии против телефонных мошенников — никогда и ни под каким предлогом не сообщать свои личные данные, — заключил зампред комитета по информполитике.

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