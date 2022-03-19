YouTube на тропе войны: заблокируют ли в России самый популярный видеохостинг

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В ближайшее время видеохостинг YouTube может пополнить список заблокированных в России интернет-ресурсов. Основная причина этого — невыполнение требований Роскомнадзора (РКН). Действительно ли в нашей стране ограничат работу YouTube и чем в этом случае его можно заменить — в материале «Вечерней Москвы».

Чего требуют российские власти?

В настоящее время из-за нарушений российского законодательства в стране заблокированы соцсети Twitter, Facebook и Instagram. Работу последней онлайн-платформы РКН ограничил 14 марта. В тот же день депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что YouTube ожидает та же участь, если он не выполнит требования надзорного ведомства.

По состоянию на 14 марта основные требования РКН к YouTube сводились к следующему: удаление 2501 материала противозаконной и деструктивной направленности; удаление 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации ВС РФ на Украине; восстановление каналов российских СМИ.

В течение всей нынешней недели в российском медиапространстве активно обсуждался вопрос потенциальной блокировки столь популярного в нашей стране видеохостинга. Высказался на этот счет и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Парламентарий выразил надежду, что компания Google, владеющая YouTube, «уйдет с тропы войны» и платформу не заблокируют в России, так как в первую очередь от этого пострадают российские пользователи.

— Де-юре — решение за нашими властями: прокуратурой, Роскомнадзором. Однако де-факто — оно зависит в первую очередь от самого YouTube, а точнее — от владеющей им корпорации Google, — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

19 марта РКН вновь огласил свои требования в отношении YouTube. На этот раз в ведомстве обратили внимание на 54 факта применения ограничений в отношении российских YouTube-каналов. Среди них «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», РБК, НТВ, РЕН ТВ, ТНТ, РИА Новости, «Культура», «Звезда» и другие.

— Еще раз призываем компанию Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе Youtube в отношении российских СМИ и ресурсов, обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с действующим российским законодательством, — говорится в сообщение ведомства.

YouTube действительно заблокируют?

В беседе с «ВМ» заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов отметил, что YouTube продолжает нарушать нормы российского законодательства, а значит — вероятность его блокировки довольно высока. Решительность РКН в этом вопросе подтверждает ситуация с другими западными соцсетями.

— На примере Facebook и Instagram мы увидели, что это вполне реально, то есть вероятность крайне высокая. Блокируя каналы российских СМИ, YouTube, по сути, участвует в информационной войне против России. На этой платформе распространяются фейки о российской армии, — отметил собеседник «ВМ».

По мнению юриста, YouTube еще может избежать блокировки, если выполнит требования Роскомнадзора (РКН). В частности, удалит запрещенные материалы и восстановит каналы российских СМИ.

— Требования РКН законны и обоснованы. YouTube должен сделать свой выбор: либо он будет действовать в рамках объективного освещения информации, либо будет заблокирован, — заключил Краснов.

Чем можно заменить YouTube?

Эксперт по продвижению в YouTube Винер Хафизов рассказал «ВМ», что в России есть аналоги американской платформы. Однако они пока сильно уступают самому популярному в мире видеохостингу.

— Альтернативные площадки — «Яндекс.Дзен» и Rutube. Способы зарабатывать в них есть, главное, чтобы была аудитория. Но я, как специалист по видеомаркетингу, в Rutube заходил два-три раза — мне он показался довольно неудобным. Больше шансов выстрелить у «Дзена», — отметил собеседник «ВМ».

Он также предположил, что, несмотря на блокировки, люди продолжат пользоваться теми соцсетями, которые им нравятся, используя VPN для обхода блокировки. Кроме того, как полагает Хафизов, появятся новые сервисы, позволяющие игнорировать запрет. На это, в частности, указывает ситуация с Instagram.

— Instagram заблокировали, но им продолжают пользоваться через VPN. Люди привыкнут к этой ситуации и продолжат пользоваться теми соцсетями, которые им нравятся, — заключил эксперт.