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Жена Сергея Жигунова раскрыла, как актер похудел на 20 килограммов

Анастасия Колоскова

Общество
Жена Сергея Жигунова раскрыла, как актер похудел на 20 килограммов
Фото: YouTube

Жена актера Сергея Жигунова журналистка Виктория Ворожбит рассказала, как ее супругу удалось похудеть на 20 килограммов.

— Моя мама всегда говорила, что в доме должно пахнуть пирогами, и я всегда любила печь пирожки. Но за три года совместной жизни с Сергеем у меня ни разу не получилось их испечь, потому что мы все время его «худили». Надо сказать, получилось у нас отлично: минус 20 килограммов, — объяснила женщина.

Она отметила и свой вклад в достижение актером поставленной цели. По словам Ворожбит, для этого нужна была железная воля и «много любви».

Журналистка рассказала, что на период похудения Жигунов «завязал» с разного рода «вкусностями». Однако после того, как результат был достигнут, она вновь стала баловать супруга пирогами, пишет StarHit.

22 марта врачи сообщили, что добавление репы в рацион может помочь избавиться от жира на животе за несколько недель. По их словам, этот овощ полезен для здоровья благодаря высокой концентрации клетчатки.

А повышенное потребление растворимой клетчатки связано со снижением скорости накопления висцерального жира. Во время пищеварения растворимая клетчатка расщепляется в процессе ферментации, что запускает выработку короткоцепочечных жирных кислот.

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