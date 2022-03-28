В Госдепартаменте США оправдались за слова Байдена о Путине

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Заявления президента США Джо Байдена об отстранении российского лидера Владимира Путина от власти были сделаны на эмоциях. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил старший советник Госдепа по энергетической безопасности Эймос Хокстин.

— Высказывание президента не соответствует официальной политике США, не отражает то, что США делают. Это высказывание было эмоциональным, — сказал дипломат.

По словам Хокстина, Байден в Польше встретился с американскими военными, официальными лицами Варшавы и беженцами с Украины. Речь американского лидера стала эмоциональной при обсуждении вопросов по обеспечению безопасности в Европе, передает ТАСС.

26 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что личные оскорбления Байдена в адрес Путина сужают окно возможностей для двусторонних отношений. При этом он выразил удивление, что обвинения в адрес Путина звучат из уст Байдена, который призывал бомбить Югославию.

Именно американский лидер требовал убивать людей, заключил Песков. Слова Байдена прозвучали в ходе его визита в пункт приема беженцев с Украины на национальном стадионе Варшавы. Там глава государства побеседовал с беженцами, а также с помогающими им волонтерами.