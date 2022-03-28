Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Госдепартаменте США оправдались за слова Байдена о Путине

Георгий Соланович

В мире
В Госдепартаменте США оправдались за слова Байдена о Путине
Фото: Whitehouse

Заявления президента США Джо Байдена об отстранении российского лидера Владимира Путина от власти были сделаны на эмоциях. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил старший советник Госдепа по энергетической безопасности Эймос Хокстин.

— Высказывание президента не соответствует официальной политике США, не отражает то, что США делают. Это высказывание было эмоциональным, — сказал дипломат.

По словам Хокстина, Байден в Польше встретился с американскими военными, официальными лицами Варшавы и беженцами с Украины. Речь американского лидера стала эмоциональной при обсуждении вопросов по обеспечению безопасности в Европе, передает ТАСС.

26 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что личные оскорбления Байдена в адрес Путина сужают окно возможностей для двусторонних отношений. При этом он выразил удивление, что обвинения в адрес Путина звучат из уст Байдена, который призывал бомбить Югославию.

Именно американский лидер требовал убивать людей, заключил Песков. Слова Байдена прозвучали в ходе его визита в пункт приема беженцев с Украины на национальном стадионе Варшавы. Там глава государства побеседовал с беженцами, а также с помогающими им волонтерами.

Читайте также:
Джо Байден Владимир Путин Госдеп
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте