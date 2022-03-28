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Столичные школьники победили в конкурсе вокалистов «Sounds of voice. Звуки голоса»

Араз Салехов

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Столичные школьники победили в конкурсе вокалистов «Sounds of voice. Звуки голоса»
Фото: Pixabay

Ученики московских школ искусств победили в двух номинациях конкурса вокалистов «Sounds of voice. Звуки голоса». Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Они стали победителями в категориях «Народное сценическое исполнительство (вокал)» и «Фольклорное исполнительство (вокал)». Давид Дележанов, учащийся четвертого класса Детской музыкальной школы имени В. И. Сафонова, и Вероника Жабина, учащаяся пятого класса Детской музыкальной школы № 82, получили дипломы лауреатов первой степени. Помимо этого, им предоставили возможность участвовать сразу в третьем туре конкурса на получение грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства.

Соревнование проходило с 18 по 27 марта. В конкурсе принимали участие 400 юных музыкантов из Москвы, Подмосковья, Тулы, Ярославля, Сыктывкара и других городов, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

23 марта сообщалось, что более пяти тысяч учащихся столичных школ стали участниками конкурса книголюбов «Самый талантливый читатель». Среди учеников 1–2-х классов победителями стали 27 ребят, среди 3–4-х классов — 35, среди 5–6-х классов — 15.

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