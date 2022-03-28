Главархив рассказал о жизни и творчестве Максима Горького

Фото: Главархив Москвы

28 марта исполняется 154 года со дня рождения писателя, драматурга, журналиста и общественного деятеля Максима Горького. В связи с этим Главное архивное управление Москвы решило предоставить материалы, рассказывающие о его жизни и творчестве.

Горький был самым издаваемым в СССР советским писателем, а также имел пять номинаций на Нобелевскую премию по литературе. Алексей Пешков (настоящее имя Горького) родился в 1868 году в Нижнем Новгороде.

Отец писателя Максим Пешков умер в молодости, в связи с чем будущему писателю пришлось с ранних лет трудиться, работая учеником сапожника, посудомойщиком на пароходе, помощником иконописца, а также продавцом в купеческой лавке.

Подобный опыт позже отразился и в творчестве самого писателя. К концу последнего десятилетия XIX века был напечатан первый сборник писателя «Очерки и рассказы».

Главными мотивами литературных произведений Горького стали вера в простого человека, социальный протест и подробное описание жизни людей, живущих в бедности. Однако после великого писателя ожидали две эмиграции.

Первая — в период революционных событий 1905 года, а вторая — уже при советской власти в 1921 году, говорится в материале. Вернувшись на родину в 1933 году, писатель начинает издавать серию книг «Библиотека поэта», а также возобновляет издание книжного цикла «Жизнь замечательных людей».

Помимо этого, Горький основывает журналы «Литературная учеба» и «Наши достижения». Однако вскоре, 18 июня 1936 года, писатель скончался от воспаления легких на фоне гриппа.