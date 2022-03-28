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Врач-кардиолог назвала симптомы слабых сосудов

Анастасия Колоскова

Общество
Врач-кардиолог назвала симптомы слабых сосудов
Фото: Depositphotos

Врач-кардиолог Ирина Васильева перечислила симптомы, которые могут сигнализировать о слабых сосудах.

— Если у вас есть проблемы с памятью, концентрацией внимания, судороги в нижних конечностях, варикозно расширенные вены или даже язвы на коже ног, стоит уделить пристальное внимание своему здоровью, — предупредила специалист.

Она добавила, что к симптомам относятся отекание стоп, холодная кожа, а также покалывание и онемение в конечностях. Васильева также отметила, что нарушения циркуляции крови могут наблюдаться из-за атеросклероза, тромбоза, сахарного диабета, лишнего веса и ряда других факторов. Среди опасных факторов, которые вредят стенкам сосудов и повышают риск инфарктов и инсультов, кардиолог также назвала курение, пишет «Медик Форум».

28 марта кардиологи назвали семь неочевидных причин закупоривания артерий. Так, утром организм человека в усиленном режиме вырабатывает гормоны, что увеличивает нагрузку на сердце.

Из-за этого раннее пробуждение может стать причиной сердечного приступа. Вторая неочевидная причина — стресс, поэтому инфаркт у человека может случиться даже спустя несколько лет после неприятной ситуации. Самая необычная причина — половая близость, так как секс сильно нагружает сердце.

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