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Дерматолог предупредила о вреде стирального порошка для кожи

Анастасия Колоскова

Общество
Дерматолог предупредила о вреде стирального порошка для кожи
Фото: pixabay.com

Стиральный порошок оказывает негативное воздействие на кожу человека при ручной стирке. Об этом сообщила дерматолог, венеролог и косметолог Зоя Константинова.

Она уточнила, что средство для стирки представляет опасность лишь для людей, имеющих проблемы с кожей. Дерматолог также отметила, что большую роль играет и качество самого порошка.

— Очень редко проявляются какие-то реакции на коже после стирки. Если, конечно, порошок не совсем уж ужасный, — цитирует эксперта Ura.ru.

Среди самых распространенных кожных реакций на некачественный порошок Константинова назвала покраснения в виде аллергического дерматита. Однако она заметила, что подобное встречается очень редко.

13 марта врач-дерматолог Анна Павлова рассказала, что прыщи могут сигнализировать о гормональном сбое или других серьезных болезнях. По словам эксперта, чаще всего прыщи появляются из-за неправильного ухода за кожей, прежде всего из-за ее пересушивания.

Также высыпания могут быть связаны с внутренними изменениями в организме. Неблагоприятно на сальные железы влияет переизбыток углеводов и молочных продуктов.

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