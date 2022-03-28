Эксперт оценил ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Фото: Unsplash

Санкт-Петербург сохраняет за собой первое место в России по распространению коронавируса уже несколько дней подряд. Основатель Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев отметил, что жителям города не стоит сильно переживать на этот счет.

По его мнению, сейчас эпидемия штамма, вызывающего заболеваемость, даже несмотря на статистику, идет на убыль. «Омикрон» не может существовать вечно — вирус подчиняется эпидемиологическим законам, объяснил он.

— Прошло 70 дней с момента начала подъема заболеваемости, сейчас идет на спад. А то, что обнаруживается в носу граждан России, — остатки генетической структуры коронавируса. Это обычная жизненная практика, — пояснил Ануфриев в комментарии «Невским новостям».

1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6

21 марта врач-кардиолог Игорь Гончаров заявил, что новые штаммы COVID-19 часто дают осложнение на сердце, несмотря на легкость течения болезни. Название «стелс» добавилось к новому штамму «омикрон», так как его стало сложнее обнаружить, классические методы ПЦР-диагностики не выполняют эту задачу.

С появлением нового штамма немного изменилась и симптоматика заболевания. Наиболее частая жалоба пациентов — сильная усталость.