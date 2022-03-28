Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт оценил ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эксперт оценил ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Фото: Unsplash

Санкт-Петербург сохраняет за собой первое место в России по распространению коронавируса уже несколько дней подряд. Основатель Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев отметил, что жителям города не стоит сильно переживать на этот счет.

По его мнению, сейчас эпидемия штамма, вызывающего заболеваемость, даже несмотря на статистику, идет на убыль. «Омикрон» не может существовать вечно — вирус подчиняется эпидемиологическим законам, объяснил он.

— Прошло 70 дней с момента начала подъема заболеваемости, сейчас идет на спад. А то, что обнаруживается в носу граждан России, — остатки генетической структуры коронавируса. Это обычная жизненная практика, — пояснил Ануфриев в комментарии «Невским новостям».

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

21 марта врач-кардиолог Игорь Гончаров заявил, что новые штаммы COVID-19 часто дают осложнение на сердце, несмотря на легкость течения болезни. Название «стелс» добавилось к новому штамму «омикрон», так как его стало сложнее обнаружить, классические методы ПЦР-диагностики не выполняют эту задачу.

С появлением нового штамма немного изменилась и симптоматика заболевания. Наиболее частая жалоба пациентов — сильная усталость.

Читайте также:
Пандемия Коронавирус Санкт-Петербург
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте