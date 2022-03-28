Собянин: В Москве завершили ремонт конечных станций автобусных и электробусных маршрутов

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столице завершили масштабный этап капитального ремонта конечных станций маршрутов автобусов и электробусов. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Улучшаем условия труда водителей автобусов и электробусов. Завершили масштабный этап по капремонту конечных станций маршрутов. За прошлый год отремонтировали 59 конечных станций, построили 11 быстровозводимых и два капитальных здания в разных частях Москвы. В ближайшее время отремонтируем еще 36 и построим девять новых, — рассказал глава города.

Собянин отметил, что подобная инициатива позволяет около четырем тысячам водителей Мосгортранса и около тысячи водителей коммерческих перевозчиков ежедневно пользоваться удобствами новых и отремонтированных конечных станций, говорится в сообщении.

25 марта в дептрансе сообщили, что для московского транспорта будет создано единое звуковое оформление. Глава ведомства Максим Ликсутов уточнил, что, услышав сигнал, пассажирам станет проще понимать, какая информация важна для прослушивания.

Лучший звук для единого аудиооформления выберут с помощью голосования среди москвичей, конкурс будет запущен в ближайшее время. В дептрансе пояснили, что единый звук перед аудиосообщениями на эскалаторах метро, в наземном транспорте и при звонке в кол-центр упростит восприятие информации в транспорте.