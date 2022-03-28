Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бастрыкин поручил расследовать убийство жительницы Мариуполя боевиками «Азова»

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Бастрыкин поручил расследовать убийство жительницы Мариуполя боевиками «Азова»
Фото: СК РФ

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту убийства боевиками националистического полка «Азов» жительницы Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 28 марта.

— В рамках расследования следствием будут установлены обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских националистов, причастные к совершению этого жестокого преступления, — говорится в сообщении.

Уточняется, что националисты долгое время держали девушку в подвале одной из школ города, где была их база. У пострадавшей были обнаружены следы пыток и вырезанная на животе свастика.

27 марта сообщалось, что СК установит обстоятельства расстрела мирных жителей в Запорожье. Отмечается, что 17 марта на расположенном на выезде из города блокпосту в Запорожье украинские боевики расстреляли мирных граждан, которые пытались покинуть город. В результате чего три человека получили огнестрельные ранения, а двое погибли.

Читайте также:
Украина Следственный комитет Александр Бастрыкин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте