Бастрыкин поручил расследовать убийство жительницы Мариуполя боевиками «Азова»

Фото: СК РФ

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту убийства боевиками националистического полка «Азов» жительницы Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 28 марта.

— В рамках расследования следствием будут установлены обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских националистов, причастные к совершению этого жестокого преступления, — говорится в сообщении.

Уточняется, что националисты долгое время держали девушку в подвале одной из школ города, где была их база. У пострадавшей были обнаружены следы пыток и вырезанная на животе свастика.

27 марта сообщалось, что СК установит обстоятельства расстрела мирных жителей в Запорожье. Отмечается, что 17 марта на расположенном на выезде из города блокпосту в Запорожье украинские боевики расстреляли мирных граждан, которые пытались покинуть город. В результате чего три человека получили огнестрельные ранения, а двое погибли.