СК установит обстоятельства расстрела мирных жителей в Запорожье

Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства расстрела мирных жителей в Запорожье, где погибли два человека. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщили в пресс-службе СК РФ.

— Председатель Следственного комитета РФ А. И. Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к ответственности, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в интернете появилась информация о том, что 17 марта на расположенном на выезде из города блокпосту в Запорожье украинские боевики расстреляли мирных граждан, которые пытались покинуть город. В результате чего двое человек погибли, трое получили огнестрельные ранения.

21 марта Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко. Причиной стали его призывы к насилию в отношении пленных русских солдат.