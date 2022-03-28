Построенный по реновации на севере Москвы дом выполнят в монохромной гамме

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Кронштадтский бульвар, 55А Карта всех событий

Дом, который возведут в рамках программы реновации в Головинском районе в САО, выполнят в монохромной гамме с использованием отделки из кирпича. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщила пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного столичного архитектора Сергея Кузнецова.

— Две смежные секции дома будут слегка сдвинуты относительно друг друга. Для отделки решено использовать пиленый кирпич светлого и темно коричневого оттенка. Входные группы оформят керамической плиткой, лоджии остеклят, — рассказал он.

Новостройку с подземной парковкой построят по адресу: Кронштадтский бульвар, владение 55А. На первых этажах для удобства жильцов запроектировано помещение для хранения детских колясок и велосипедов. Также будет работать консьерж.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что в Северо-Восточном административном округе Москвы в 2022 году планируют ввести в эксплуатацию новый жилой дом. Новостройка будет расположена в Бабушкинском районе по адресу:улица Печорская, владение 7.