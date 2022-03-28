Караулова объяснила, почему провела первую брачную ночь с Губерниевым

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Певица Юлианна Караулова призналась, что ей пришлось провести первую брачную ночь со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.

По ее словам, вечером после бракосочетания со своим избранником Андреем Черным она была вынуждена улететь на гастроли.

— Случайно получилось, что рядом со мной на гастролях сидел Дмитрий Губерниев. И я провела с ним первую брачную ночь, — рассказала артистка в передаче «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Караулова сообщила, что получила от Губерниева в подарок его альбом «Дух биатлона». Во время общения с комментатором они даже выпили шампанского.

Певица отметила, что при редких встречах Губерниев всегда интересуется, как поживает ее муж. Караулова родила первенца саунд-продюсеру Черному 29 мая 2021 года.

Мальчика назвали Александром. Некоторое время назад певица показала подросшего сына.

После новогодних корпоративов она отдыхала всей семьей в Куршевеле. Артистка порадовала фанатов новым снимком, на котором обнимает малыша на фоне французских Альп.