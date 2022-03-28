Инфекционист сообщил, что коронавирус станет сезонным заболеванием

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Коронавирус в нашей стране стремится к тому, чтобы стать сезонной инфекцией, как грипп или ОРВИ. Такое заявление сделал бывший главный санитарный врач Москвы, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.

Он отметил, что Роспотребнадзор продолжает смягчать коронавирусные ограничения в России: в регионах отменяется масочный режим, существенные послабления сделаны для учебных заведений и транспорта.

По мнению эксперта, коронавирус станет сезонной инфекцией, повышение заболеваемости будет наблюдаться в осенне-зимний период, как с гриппом и ОРВИ.

— Думаю, большинство больниц вернется к нормальному функционированию, основной госпитализацией будут заниматься инфекционисты, — отметил Малышев в комментарии Общественной Службе Новостей.

За минувшие сутки медики выявили 21 101 новый случай заражения. За этот же период врачи госпитализировали 1762 россиянина. Этот показатель на 20 процентов меньше, чем днем ранее, передает ФАН.

21 марта врач-кардиолог Игорь Гончаров заявил, что новые штаммы COVID-19 часто дают осложнения на сердце, несмотря на легкость течения болезни.