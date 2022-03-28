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Еврокомиссия призвала страны ЕС отменить «золотые паспорта» в связи с ситуацией на Украине

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
Еврокомиссия призвала страны ЕС отменить «золотые паспорта» в связи с ситуацией на Украине
Фото: flickr/european_parliament

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС задуматься о возможном отзыве европейских паспортов, предоставленных за инвестиции гражданам России и Белоруссии, которые были внесены в санкционные списки. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщила представитель Еврокомиссии.

— Для устранения рисков Еврокомиссия также рекомендует сегодня государствам — членам ЕС оценить, есть ли необходимость отозвать решения о гражданстве россиян и белорусов, которые были приняты по схеме «золотых паспортов», если они находятся в санкционных списках по Украине, — заявила она.

В Евросоюзе опасаются, что ранее получившие «золотые паспорта», а сейчас попавшие под санкции и имеющие какое-либо отношение к ситуации на Украине граждане РФ и Белоруссии имеют возможность свободно передвигаться по Шенгенской зоне.

Кроме того, Еврокомиссия призвала страны ЕС отменить все способы получения «золотого паспорта» и тщательно контролировать изучение связанных с этим рисков, передает РИА Новости.

16 марта власти Испании приняли решение приостановить выдачу «золотых виз» — вида на жительство за инвестиции в экономику страны. До этого граждане стран, не входящих в ЕС, могли получить вид на жительство в Испании, инвестировав в ее экономику не менее 500 тысяч евро. То есть купив на эту сумму недвижимость, инвестировав деньги в акции, доли компаний или выкупив минимум два миллиона евро испанского госдолга.

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