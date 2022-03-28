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Врач перечислил полезные блюда в ресторанах быстрого питания

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач перечислил полезные блюда в ресторанах быстрого питания
Фото: Pexels

Правильно подобранные блюда ресторанов быстрого питания могут быть полезны. Об этом рассказал врач-терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов.

— Практически в каждом меню кафе с «быстрой едой» есть салаты, которые всегда приветствуются диетологами. Если же вы хотите утолить голод более питательными блюдами, то лучше предпочесть пресловутому бургеру роллы в пресной лепешке, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Что касается мяса, то лучше сделать выбор в пользу курицы, а не свинины, и не выбирать в качестве гарнира картофель.

Из соусов лучше выбрать кетчуп или горчицу, а не соусы на майонезной основе.

Любителям пиццы терапевт напомнил, что сочетание теста, сыра, мяса, морепродуктов — не лучший вариант. По словам медика, отсутствие клетчатки, простые углеводы и сыр — все это делает пиццу калорийной бомбой. Поэтому лучше выбрать овощной вариант.

Из напитков врач рекомендует минеральную воду, чай, кофе без молока и сахара.

До этого диетолог Елена Соломатина в беседе с «ВМ» объяснила, кому нельзя есть роллы и суши.

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