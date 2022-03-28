Столичные службы приступили к уборке улиц после снегопада

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Городские службы приступили к уборке снега на дорогах, тротуарах и во дворах. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Приступили к механизированному подметанию с последующей противогололедной обработкой проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, — говорится в сообщении ведомства.

Столичных водителей призвали быть внимательными на дороге и с пониманием отнестись к работе городских служб.

В пресс-службе отметили, что в отдельных районах Москвы выпало до трех сантиметров снега. Наиболее интенсивные осадки зафиксировали на западе города. Москвичам напомнили, что во второй половине дня в столице прогнозируется усиление осадков. Кроме того, возможны сильные порывы ветра — до 18 метров в секунду.

— Будьте предельно внимательны на улице. При управлении транспортным средством строго соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Видео: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

Ранее об ухудшении погодных условий в Москве предупредили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Москвичей попросили не парковать машины и не стоять под деревьями и шаткими конструкциями, а при движении на автомобиле соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.