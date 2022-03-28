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Синоптики сообщают об ухудшении погодных условий в Москве

Араз Салехов

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Погода в Москве
Город
Синоптики сообщают об ухудшении погодных условий в Москве
Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

В столице ожидается сильный ветер с порывами от 15 до 17 м/с, снег, мокрый дождь, возможно образование гололедицы. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Пожалуйста, не паркуйтесь и не стойте под деревьями и шаткими конструкциями. Если решите куда-то поехать на автомобиле, держите дистанцию и избегайте резких маневров, — говорится в сообщении.

В Московском регионе был продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Гидрометцентр России сообщил, что в Москве ожидается облачная погода. В течение дня также возможен мокрый снег и дождь. В столице днем температура воздуха прогреется от трех до пяти градусов тепла, а ночью понизится до плюс одного. В Подмосковье в дневное время суток прогнозируется от плюс одного до плюс шести градусов. Ночью — от минус двух до плюс трех градусов.

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