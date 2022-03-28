Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности

Араз Салехов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
В Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 28 марта.

— Желтый (уровень — прим. «ВМ») — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Также синоптики сообщили, что 28 марта в столичном регионе ожидается облачная погода. В течение дня также возможен мокрый снег и дождь.

В Москве днем температура воздуха будет составлять от трех до пяти градусов тепла, а ночью понизится до плюс одного. В Подмосковье в дневное время суток прогнозируется от плюс одного до плюс шести градусов. Ночью — от минус двух до плюс трех градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что настоящее апрельское тепло стоит ожидать не раньше второй недели месяца. По его словам, зимняя погода с холодными ночами и дневной температурой не выше четырех градусов тепла в Москве сохранится в ближайшую неделю.

До 29 марта в столице будет наблюдаться значительное ухудшение погоды. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в эти дни в столице ожидаются дождь и снег, также возможны сильные порывы ветра.

Читайте также:
Гидрометцентр Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте