В Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 28 марта.

— Желтый (уровень — прим. «ВМ») — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Также синоптики сообщили, что 28 марта в столичном регионе ожидается облачная погода. В течение дня также возможен мокрый снег и дождь.

В Москве днем температура воздуха будет составлять от трех до пяти градусов тепла, а ночью понизится до плюс одного. В Подмосковье в дневное время суток прогнозируется от плюс одного до плюс шести градусов. Ночью — от минус двух до плюс трех градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что настоящее апрельское тепло стоит ожидать не раньше второй недели месяца. По его словам, зимняя погода с холодными ночами и дневной температурой не выше четырех градусов тепла в Москве сохранится в ближайшую неделю.

До 29 марта в столице будет наблюдаться значительное ухудшение погоды. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в эти дни в столице ожидаются дождь и снег, также возможны сильные порывы ветра.