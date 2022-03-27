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Жителям столицы рассказали, когда в Москву вернется тепло

Александр Афонин

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Погода в Москве
Общество
Жителям столицы рассказали, когда в Москву вернется тепло
Фото: Telegtam / Городское хозяйство Москвы

В Москве настоящее апрельское тепло ожидается не раньше второй недели месяца. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 27 марта.

— Нормальное для апреля тепло вернется не раньше второй пятидневки второго месяца весны, — цитирует синоптика РИА Новости.

Он отметил, что зимняя погода с холодными ночами и дневной температурой не выше четырех градусов тепла в Москве сохранится в ближайшую неделю. Выпадет больше половины месячной нормы осадков: до 25 миллиметров.

В беседе с «Вечерней Москвой» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила, что мощный циклонический вихрь задержится на всей территории Европейской России на протяжении недели. В следующие семь дней столицу ожидают штормовой ветер, низкая температура, мокрый снег и резкие скачки атмосферного давления.

За последние 24 часа в Москве ветер повалил 49 деревьев, из-за чего были повреждены несколько автомобилей. В связи с этим столичные службы начали работу в режиме повышенной готовности.

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