Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные службы продолжают работу в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Полина Долганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Столичные службы продолжают работу в режиме повышенной готовности из-за непогоды
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Неблагоприятные погодные условия сохраняются в Москве. Об этом в воскресенье, 27 марта, предупредили в Комплексе городского хозяйства столицы.

Так, порывы ветра в городе могут достигать 25 метров в секунду. В отдельных районах Москвы ожидаются снег и метель.

За последние 24 часа ветер повалил в столице 49 деревьев, из-за чего были повреждены некоторые автомобили. Специалисты оперативно распилили упавшие деревья и вывезли их.

— Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Непрерывно мониторится состояние улично-дорожной сети. Проводятся регламентные работы в соответствии с погодными условиями, — говорится в сообщении Telegram-канала комплекса.

Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду. При этом на улице следует быть предельно внимательными — не парковаться около шатких конструкций и не укрываться под деревьями.

С субботы, 26 марта, и до вторника, 29 марта, в Москве будет наблюдаться значительное ухудшение погоды. Об этом москвичей предупредил мэр города Сергей Собянин. По его словам, в эти дни в столице ожидаются дождь и снег. Также возможны сильные порывы ветра.

Столичные службы начали работать в режиме повышенной готовности в преддверии непогоды. Об этом в субботу, 26 марта, сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы. Так, службы непрерывно проверяют состояние улиц и дорог, а также проводят работы в соответствии с погодными условиями согласно регламенту.

В тех местах, где может скапливаться вода, дежурят бригады и специальная техника ГУП «Мосводосток».

Читайте также:
Прогнозы Москва метель
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте