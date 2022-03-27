Столичные службы продолжают работу в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Неблагоприятные погодные условия сохраняются в Москве. Об этом в воскресенье, 27 марта, предупредили в Комплексе городского хозяйства столицы.

Так, порывы ветра в городе могут достигать 25 метров в секунду. В отдельных районах Москвы ожидаются снег и метель.

За последние 24 часа ветер повалил в столице 49 деревьев, из-за чего были повреждены некоторые автомобили. Специалисты оперативно распилили упавшие деревья и вывезли их.

— Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Непрерывно мониторится состояние улично-дорожной сети. Проводятся регламентные работы в соответствии с погодными условиями, — говорится в сообщении Telegram-канала комплекса.

Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду. При этом на улице следует быть предельно внимательными — не парковаться около шатких конструкций и не укрываться под деревьями.

С субботы, 26 марта, и до вторника, 29 марта, в Москве будет наблюдаться значительное ухудшение погоды. Об этом москвичей предупредил мэр города Сергей Собянин. По его словам, в эти дни в столице ожидаются дождь и снег. Также возможны сильные порывы ветра.

Столичные службы начали работать в режиме повышенной готовности в преддверии непогоды. Об этом в субботу, 26 марта, сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы. Так, службы непрерывно проверяют состояние улиц и дорог, а также проводят работы в соответствии с погодными условиями согласно регламенту.

В тех местах, где может скапливаться вода, дежурят бригады и специальная техника ГУП «Мосводосток».